Lichtgewond bij ongeval 29 november 2018

In de Elisabethlaan in Oostende is gisteren rond 7 uur 's morgens een aanrijding gebeurd tussen twee personenwagen op het kruispunt met de Honoré Borgerstraat. Een bestuurster (40) uit Oostende moest naar het ziekenhuis overgebracht worden. De andere bestuurster (45) uit Bredene bleef ongedeerd. Het ongeval veroorzaakte enige verkeershinder totdat de takeling van de auto's achter de rug was. (BBO)