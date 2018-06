Lichtere straf voor 18-jarige na messteek 22 juni 2018

02u34 4

Een 18-jarige Irakees heeft in het hof van beroep een mildere straf gekregen, namelijk drie jaar cel met uitstel. In eerste aanleg in Brugge kreeg hij nog vier jaar effectief. De jongeman moest zich verantwoorden voor een poging doodslag. M.A.H. had in Oostende een dronken Pool een messteek toegediend in het tumult van een vechtpartij. De Pool, die op het moment van de messteken op de grond lag, kreeg twee klaplongen. De man werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleefde de aanval. De Irakees vroeg een lichtere straf en probeerde duidelijk te maken dat het niet zijn intentie was om te doden. De procureur-generaal volgde hem daarin. "Dit was inderdaad geen blind geweld, maar een verkeerde reactie." (DJG)