Levensechte simulatie van Antarctica

25 januari 2018

De Experience Room laat je unieke locaties levensecht ervaren. Het idee komt van Amélie Verougstraete, Jasper De Paepe, Jasper Beele, Matthias Debie, Isabel Bracke en Astrid De Vriendt.





"De 'room' wordt gekenmerkt door een koepel met schermen die beelden 360 graden projecteren. Temperatuur, wind, geur, geluid en zelfs smaak worden gesimuleerd. Zo ervaar je de Sahara of Antarctica levensecht."





"Er is de bewegende vloer die verschillende richtingen uitgaat. Daardoor is ook bergbeklimmen mogelijk. Geld, tijd of fysieke beperkingen vormen geen beperking meer om de wereld te ontdekken."





Pieter Demeyere: "De ecologische afdruk van vliegtuigreizen is groot. Jaarlijks zijn er ruim 37 miljoen vluchten. Intussen krijgen bepaalde attracties, zoals het Alhambra in Granada, een maximum aantal bezoekers opgelegd. De Experience Room is niet hetzelfde als reizen, maar wel een mooi alternatief."





Geschatte productieprijs: 35.000 euro. (TVA)





