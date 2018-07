Levenloos lichaam aangetroffen in 't Bosje 16 juli 2018

In het Maria Hendrikpark in Oostende, in de volksmond bekend als 't Bosje, troffen wandelaars gisterenmorgen het levenloze lichaam van een vrouw aan. De Oostendse brandweer kwam een tent over het lichaam plaatsen om passanten het zicht te ontnemen. Een uitwendige lijkschouwing bracht geen aanwijzingen van kwaad opzet aan het licht. Volgens het Brugse parket wijst alles in de richting van een wanhoopsdaad. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be. (SDVO)