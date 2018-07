Leven en dood centraal bij start TAZ 12-JARIGE EN ROUWSTOET OPENEN THEATER AAN ZEE TIMMY VAN ASSCHE LEEN BELPAEME

25 juli 2018

02u45 0 Oostende Vanaf vandaag schiet Theater aan Zee uit de startblokken en het belooft weer een boeiende editie te worden. Op de openingsdag staat het leven met de dood centraal. Zo wordt er in het Vredegerecht een rechtszaak tegen de dood gehouden, maar staat genieten van het leven dan weer centraal tijdens de speech van de 12-jarige Nazilla Rahmati. Zij krijgt de eer om de openingsspeech van TAZ te geven.

Woensdagavond wordt Nazilla Rahmati met een bootje over de vijver van het Leopoldpark vervoerd om vervolgens zonder spiekbriefje zo'n 2.000 festivalgangers toe te spreken. TAZ-curator Barbara Raes zocht een getalenteerde en jonge spreker. Via het FMDO, de sociaal-culturele mondiale vereniging die dit jaar een nauwe partner is van TAZ, werd Nazilla voorgedragen als spreker. Ze ontvluchtte op jonge leeftijd de Afghaanse oorlog en woont al acht jaar in België. "Dit is een hele eer en ik besef hoe belangrijk het festival is", steekt de 12-jarige van wal. "De tekst is geschreven door Freek Mariën, auteur en theatermaker. In de speech staat dat we volop van het leven en van elk moment moeten genieten. Je kan tegen iemand 'tot morgen' zeggen, maar misschien is er geen morgen meer. Het is een leerrijke tekst, waar ik zelf veel van heb opgestoken. Ik ga me goed voorbereiden, ook al krijg ik een oortje aangereikt als hulpmiddel", vertelt ze.





Het FMDO werkt dit jaar nauw samen met TAZ. "We kennen de familie van Nazilla goed, haar papa heeft zelf een Afghaanse vereniging die is aangesloten bij ons. Nazilla heeft ontzettend veel uitstraling, is sympathiek, warm en kan iets recht uit het hart vertellen", duiden Ivy Goutsmit en Leidy Soto van FMDO. "Op TAZ tekenen we present met een tent in het Familiepark waarin we rituelen van allerlei culturen aan het brede publiek tonen."





Rechtszaak tegen dood

Op de openingsdag is er om 14 uur de Rechtszaak tegen de dood. Kunstenaars Eva Knibbe en Bart van de Woestijne klaagden de dood aan en beriepen zich daartoe op Artikel II-62 van de Europese grondwet. "Eenieder heeft recht op leven." Om 19 uur is de Danse Massacre van The Ostend Street Orkestra en KRANKLAND. Het wordt een muzikaal feest in de vorm van een anarchistische-dadaïstische rouwstoet. "Officier of simpel kanonnenvlees. Belg, Algerijn of Duitser: iedereen is gelijk voor de allesverpulverende dood. Daarom vieren we met Danse Massacre de diversiteit", klinkt het bij Klein Verhaal. De optocht trekt door de stad richting Leopoldpark, waar Nazilla om 21.30 uur het podium bestijgt. Johannes Verschaeve en Boudy Verleye aka Brihang zetten deze toon muzikaal verder voor de openingsdans.





