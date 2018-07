Letters van shoppingcentrum bezwijken onder hitte 26 juli 2018

De brandweer diende gisteren rond 13.30 uur in te grijpen op het Wapenplein in Oostende voor een gevaarlijke situatie. De belettering op de gevel van het shoppingcentrum Feestpaleis was door de hitte aan het loskomen. Enkele letters kwamen al op de grond terecht doordat de silicone los kwam. De brandweer verwijderde de overgebleven letters preventief om ongevallen te vermijden. (BBO)