Les Truttes komt zondag naar Paulusfeesten 11 augustus 2018

Na de afgelasting van de openingsavond keek de organisatie van de Paulusfeesten meteen naar mogelijkheden om enkele optredens te verplaatsen. Zo mocht rapper Delangn gisteren om 17.15 uur het programma op het hoofdpodium op gang trappen. Les Truttes staan ook alsnog op de planken, maar dan op zondag. "De bands hebben zich flexibel opgesteld en daar zijn we heel dankbaar voor. We zaten na het slechte nieuws samen met de ganse ploeg om te kijken waar we nog konden schuiven, want betalen voor bands die niet optreden is heel zuur voor een gratis festival. Gelukkig had Les Truttes zondag geen optreden en wilden de muzikanten een inspanning doen om alsnog te komen. Ook de andere groepen die geprogrammeerd stonden moesten akkoord gaan met een aangepast programma en de stad liet een uitzondering toe op het uur waarop de muziek uit moet. We willen onze goede band met de buurt weliswaar niet op de proef stellen en sluiten daarom zeker af om 1 uur 's nachts. Het kwam er dan nog op aan om de juiste informatie te verspreiden. Het was een korte nacht", vat Miguel Vandenbouhede samen. "We hopen nu vooral dat de bezoekers heel wat jetons kopen voor drank en eten, want zij zijn onze grootste sponsors." De solidariteit met het festival is ondertussen groot. "Veel mensen zijn positief en doen spontane oproepen. De Paulusfeesten worden gedragen, op zo'n moment zie je dat ook. Dat is zeker een motivatie voor ons", vertelt voorzitter Joris Pollet.





(LBB)