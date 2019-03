Lerarenkamer De Zonnebloem verwoest door brand: “Gelukkig geen invloed op lessen” Bart Boterman

01 maart 2019

12u49 0 Oostende De lerarenkamer van freinetschool De Zonnebloem in de Ieperstraat in Oostende is zwaar beschadigd na een brand die ontstond rond 7 uur. “De leslokalen bleven gevrijwaard. Maar de lerarenkamer moet wel volledig vernieuwd worden”, zegt algemeen directeur Chris Vandecasteele van Scholengroep Stroom.

Het was de poetsvrouw die de brand opmerkte op de eerste verdieping van de school. Ze belde meteen de hulpdiensten. Volgens de brandweer van Oostende hing in de ruimte een dikke pak rook, maar had de brand zichzelf deels gedoofd door zuurstofgebrek. Algemeen directeur Chris Vandecasteele is intussen op de hoogte van de oorzaak. “De brand is wellicht ontstaan door een defecte koelkast. De keuken van de lerarenkamer is volledig uitgebrand, er zit een gat in de vloer en het plafond is ernstig beschadigd. In het naastliggend lokaal dat dient als refter voor het lerarenkorps ligt bovendien ook een dikke laag roet. Beide ruimtes zijn dus onbruikbaar. Gelukkig waren alle deuren dicht en drong de rook niet door in het hele schoolgebouw. Dan was de schade ongetwijfeld veel erger”, aldus Vandecasteele.

De leerlingen konden gewoon aan de lessen beginnen. “De leerkrachten zullen de komende maanden wel elders moeten vergaderen en eten. Intussen is een verzekeringsexpert aangesteld en binnenkort komt een schoonmaakploeg. We proberen de schade zo snel mogelijk hersteld te krijgen”, aldus Vandecasteele.