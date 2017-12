Lekkere kerstmaaltijd voor de vakantie start 02u59 91 Foto Benny Proot

De kinderen van Go De Puzzel schoven gisterenmiddag samen aan tafel voor een heuse kerstmaaltijd. "Elk jaar krijgen kinderen op donderdag voor de vakantie een kerstmaaltijd aangeboden door de vriendenkring. Hierin zitten heel wat ouders die voor de maaltijd hebben gezorgd in onze vestigingen in Zandvoorde en de Meiboom", vertelt directeur Winny Boey. Op het menu stonden kroketjes met balletjes in tomatensaus. "De leerlingen vonden het super. Voor één keer mochten ze ook zondigen met chips, frisdrank en achteraf nog een ijsje. De leerlingen hebben hard gewerkt in december en mogen beloond worden."





(LBB)