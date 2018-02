Lek in zwavelzuurtank bij Proviron 24 februari 2018

Bij chemiebedrijf Proviron in de Stationsstraat is gisterenmiddag een lek ontstaan in een tank met zwavelzuur van 100 kubieke meter. De bedrijfsbrandweer en de brandweer van Oostende waren enkele uren in de weer om 40 kubieke meter zwavelzuur over te pompen in tankwagens. Zwavelzuur kan ernstige brandwonden veroorzaken. "Maar gewonden vielen er niet. Het lek is ontstaan doordat een buis was gevallen op de leeglaatkraan van de tank, die voor veertig procent was gevuld. De kraan brak af, waardoor het zuur door het gat in de tank stroomde. We hebben onmiddellijk de productielijn stilgelegd. Gevaar voor het milieu was er niet", zegt directeur José Vanheule. Even legde de brandweer een perimeter in, waardoor het treinverkeer tien minuten stil lag. "Tot de tank is hersteld, ligt de productielijn stil", voegt Vanheule nog toe. (BBO)