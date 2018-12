Legendarische Satanic Surfers komen naar Oostende Timmy Van Assche

17u35 1 Oostende Op vrijdag 1 februari 2019 komt de Zweedse punkrocklegende Satanic Surfers naar Oostende. Zaal Elysee zal ongetwijfeld helemaal vol lopen voor één van de absolute topbands uit de Europese punkrockscene van de jaren negentig.

“Oostende is trouwens zeer belangrijk geweest in de geschiedenis van de groep. Hun eerste tournee buiten Zweden passeerde immers in Oostende, nadien kwam de band verschillende keren terug voor legendarische shows. Zo werd een tiental jaar geleden nog een show stilgelegd omdat de ruimte zodanig bezweet was dat de elektrische instrumenten gewoon in kortsluiting gingen”, vertelt concertorganisator Pieter De Wulf. De Surfers stonden ook ettelijke keren op festivals als Groezrock en Pukkelpop en frontman Rodrigo is een uitgegroeid tot icoon en cultheld. Anno 2018 is Satanic Surfers helemaal terug met nieuw werk (onder andere het album Back From Hell, red.) dat even snedig is als vroeger en met nog steeds een ongeëvenaarde livereputatie. Leuk voor de Oostendse muziekfans: de lokale band BRLRS mogen het voorprogramma verzorgen. Onlangs nog brachten ze hun eerste EP uit. Info en tickets: www.eyespyrecords.com.