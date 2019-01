Legendarisch muziekcafé Lafayette viert 22ste verjaardag Timmy Van Assche

03 januari 2019

10u54 0 Oostende Op zondag 27 januari viert Lafayette in de Langestraat feest.

Muziekcafé Lafayette, in de bekende Langestraat, mag 22 kaarsjes uitblazen. Op zondag 27 januari kan je er om 20 uur het optreden van de coverband Fourplay. Dj Ludwig verzorgt daarna de afterparty. De toegang is gratis. In juli 2017 namen Jo Bonte en Bart Boelens, bekend van onder meer Polé Polé Beach, de zaak over van Paco Velghe. Hij ging zich meer op vintage interieur focussen en heeft nu een winkel in de Adolf Buylstraat . Het ontstaan van Lafayette viel zowat samen met het begin van Theater Aan Zee. Daardoor kan je er regelmatig bekende theater-, muziek-, televisie- en filmgezichten spotten.