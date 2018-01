Leerlingen werken samen aan groot schaakspel 02u42 0 Foto Benny Proot De leerlingen van MPI De Vloedlijn bij de schaakstukken waar ze hard aan gewerkt hebben. Oostende Leerlingen van MPI De Vloedlijn hebben zelf grote schaakstukken gemaakt. Twee jaar hebben ze er samen aan gewerkt. De school kocht een grote mat die groot genoeg is voor de pionnen.

Leraar Maarten Veys is de initiatiefnemer. "Ik had eens zo'n grote stukken gezien en vond het wel interessant omdat wij een schaakschool zijn. Dat wil zeggen dat we schaaklessen aanbieden en het denkspel ook verwerken in de gewone lessen. Het was te duur om een groot schaakbord te kopen, dus hebben we er zelf één gemaakt. We zijn vertrokken vanuit de leefwereld van de leerlingen zelf. Ze zijn uit het niets begonnen met nadenken en meten. Ze hebben met vallen en opstaan geleerd om telkens een oplossing te bedenken." De school kocht een schaakmat die groot genoeg is voor de pionnen. "De leerlingen zijn zelf bij de directeur geweest en hebben zelf opgezocht waar ze de mat konden kopen. Nu kan de hele school op het bord spelen. Binnenkort is er een schaaktornooi en de finale is 'in het groot'." (LBB)