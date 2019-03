Leerlingen Vesalius lopen stage in Zwitserland Leen Belpaeme

04 maart 2019

Zeven leerlingen van 7 Organisatie-assistentie (OR) van het Vesaliusinstituut hebben hun buitenlandse stage in Zinal in Zwitserland afgerond. Ze waren daar tussen 22 februari en 3 maart. In samenwerking met Intersoc namen de leerlingen van 7OR er taken op in de hoteldienst. Er werd meegewerkt in de keuken, de tafeldienst werd door hen verzorgd en ze werkten mee voor de linnenwissel van de kamers en de professionele schoonmaak. Stagebegeleiders Els Hennebert en An Vannieuwenhuyse, die zelf hebben meegewerkt met de stagiairs, kijken elk jaar weer uit naar de buitenlandstage. Voor de leerlingen is het onbetaalbare ervaring.