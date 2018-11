Leerlingen Vesalius laten peuters en senioren snoezelen 14 november 2018

02u23 0 Oostende De leerlingen van 6 Jeugd- en Gehandicaptenzorg aan het Vesaliusinstituut in Oostende hebben gisteren peuters van basisschool Vogelzang en enkele senioren van woonzorgcentrum De Boarebreker samengebracht voor een snoezelnamiddag.

Snoezelen, een samentrekking van snuffelen en doezelen, is een gebruikelijke zorgbehandeling voor dementerenden, mensen met een ernstige verstandelijke beperking én jonge kleuters. De leerlingen van het Vesaliusinstituut maakten met herbruikte spullen zelf het snoezelmateriaal en richtten drie kamers in met als thema de ruimte, de natuur en de tijd van toen. "De bedoeling is om de senioren samen een kamer te laten ontdekken met de peuters. Daarbij willen de interactie tussen beiden stimuleren", licht leerkracht Ruben Vangheluwe toe. "Het bijzondere van deze activiteit is dat de jongeren alles zelf georganiseerd hebben. Ze trokken naar het woonzorgcentrum en naar de school om het project toe te lichten en mensen uit de nodigen." De middag werd voor de peuters afgesloten met enkele spelletjes, terwijl de senioren nog konden genieten van een kopje koffie. (LBB)