Leerlingen Onze-Lieve-Vrouwecollege geëvacueerd na ‘dreigbrief’ Mathias Mariën

10 december 2018

21u30 0 Oostende De leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Oostende zijn maandagmiddag geëvacueerd nadat een leerling een briefje had gekregen waarop een dreiging naar de leerlingen en school werd geuit. De directie alarmeerde de politie, waarop de lessen preventief geschorst werden. Uiteindelijk bleek het om een misplaatste grap te gaan. “Er is dus geen sprake van een terroristische dreiging of een aanslag”, zegt de school in een mededeling.

Het was een leerling die toestemming had om even de les te verlaten om naar het toilet te gaan die maandagmiddag een briefje kreeg toegestopt. De tiener meldde dat meteen aan zijn leerkracht, waarop werd besloten om de directie te alarmeren. Op het briefje werd namelijk dreigende taal gesproken richting de school en leerlingen. De betrokken leerling kon niet meteen zeggen of hij het handgeschreven briefje kreeg van een leerling of buitenstaander, waarna een onderzoek volgde in alle klassen. Daarop werd besloten om geen enkel risico te nemen en de politie te bellen.

In samenspraak gingen ze uiteindelijk over om de lessen van de eerste graad onmiddellijk op te schorten en onder begeleiding van de politie over te gaan tot een evacuatie. Dat wijst er in ieder geval op dat de dreiging serieus genoeg was om tot actie over te gaan. De schooldirectie besloot om alle ouders te verwittigen over het incident. In de loop van de avond bleek het uiteindelijk om een misplaatste grap te gaan. “Er is dus geen sprake van een terroristische dreiging of een aanslag”, klinkt het in een mededeling van het Onze-Lieve-Vrouwecollege. De school garandeert bovendien dat de lessen vanaf dinsdag gewoon normaal kunnen plaatsvinden.