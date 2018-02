Leerlingen leren samenwerken tijdens quiz 06 februari 2018

De leerlingen van het eerste jaar van het Sint-Andreasinstituut in Oostende namen per klas deel aan een klasuurquiz. Quizmaster is leerkracht Wouter Slabbinck. "De bedoeling is om leerlingen op een ongedwongen manier te laten samenwerken rond leerstof. De quiz is een combinatie van groepsverbondenheid en educatief werken. Vooraf moesten de leerlingen zelf groepjes maken, zorgen voor een originele groepsnaam en klasfoto en tijdens de quiz moeten ze kunnen overleggen om tot één antwoord te komen. Op deze ludieke manier kijken we ook wat ze nog weten van het eerste trimester."





(LBB)