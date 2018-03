Leerlingen kunstonderwijs komen 'uit de kast' 09 maart 2018

Om komaf te maken met misverstanden en vooroordelen over kunstonderwijs, hebben de KSO-scholen van het Nederlandstalig onderwijs voor de tweede keer 'KSO uit de kast' georganiseerd. Voor deze gelegenheid kruidden ook de leerlingen van het Ensorinstituut de stad met kunst. De bibliotheek en cc De Grote Post werden opgesmukt met kunstwerkjes van de leerlingen Art, Media, Design en Architect in een peper- of zoutvat. De werken zijn nog de hele week te zien op beide locaties. "Met 'KSO uit de kast' willen we ouders verder overtuigen van de waarde van KSO, kunstsecundair onderwijs", aldus Kris Bauwens, voorzitter van de Kunstgroep. "Veel ouders twijfelen over de toekomstperspectieven van het kunstonderwijs. Daarom startte slechts 17 procent van de KSO-leerlingen meteen in het eerste jaar in het kunsthumaniora. Een snellere start in de kunsthumaniora blijkt nochtans goed voor het welbevinden en de prestaties van de leerlingen." (LBB)