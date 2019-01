Leerlingen Kunstacademie gaan in dialoog met collectie Mu.ZEE Leen Belpaeme

20 januari 2019

11u00 0 Oostende De volwassen leerlingen van de Kunstacademie aan Zee grasduinden in de collectie van Mu.ZEE en gingen gedurende vier maanden aan de slag met elk één kunstwerk dat hen nauw aan het hart lag. 48 leerlingen namen deel en Mu.ZEE toont nu een selectie van tien werken tijdens DUO - de collectie door de ogen van... Schepen van Cultuur Bart Plasschaert (CD&V) is alvast fan. “We willen van dit museum een open huis maken.”

Het project Duo loopt eigenlijk al drie jaar in Mu.ZEE. Er werd een oproep gelanceerd om een beeldende dialoog aan te gaan met een kunstwerk uit de collectie van het museum en elke maand selecteerde Mu.ZEE één kunstwerk. 36 bezoekers namen deel aan het project. Gedurende drie jaar werd dus elke maand een ander werk gekozen om mee in dialoog te gaan. “De formule was echter te vluchtig, een maand is immers snel voorbij en er was geen bijkomende coaching voorzien”, licht Inne Gheeraert, hoofd publiekswerking toe. Mu.ZEE koos daarom voor de nieuwe formule en nam contact op met de Kunstacademie aan Zee. “We zijn enthousiast op de uitnodiging ingegaan. Dit project is een prikkeling voor onze leerlingen om verder te gaan met wat ze bezig zijn. Het is een unieke kans om hun werk tentoon te stellen op een professionele manier. Het was niet gemakkelijk om tien werken uit te kiezen. De kwaliteit lag zeer hoog. De niet-geselecteerde werken zullen in april nog getoond worden in de kunstencampus”, licht directeur Peter Defurne toe.

Michel Wybouw (53) zit nog maar in zijn eerste jaar beeldhouwkunst en zijn werk is al te zien in Mu.ZEE. “Dit is inderdaad een verrassing voor mij. Ik heb meegedaan uit instinct, maar ik ben wel bijzonder fier.” Hij ging in dialoog met het werk van Otobong Nkanga. “Het werk inspireerde me omdat het gaat over de hedendaagse problematiek van vluchten en terug aarden op een andere plek. In Oostende heb je ook veel aangespoelde en zij moeten ook terug aarden maar dan moedwillig. Het idee gaat over het onderhuids aanspoelen en wat je ongewild meekrijgt. Dit blok was ooit volledig, maar het is nu afgebrokkeld. Het staat voor de erosie van het leven. Het bladgoud verwijst dan weer naar het uitbuiten van mineralen in Afrika, iets waar Otobong Nkanga ook mee bezig is.” Andere deelnemers gingen ondermeer in dialoog met Jules Schmalzigaug, Léon Spilliaert, Lili Dujourie en Philip Aguirre y Otegui.

De tentoonstelling is nu nog te zien tot 30 juni. In 2019 en 2020 wil Mu.ZEE het project verderzetten. Het museum wil zo de diepgaande beleving bij de deelnemers stimuleren, nieuwe doelgroepen aanspreken, buurtbewoners meer betrekken en nieuwe samenwerkingen met sociaal-artistieke organisaties aangaan om het netwerk te verbreden en de expertise te delen. Voortaan wordt elk half jaar een nieuwe doelgroep aangesproken. De volgende groep is jongeren. Na een half jaar coaching volgt dan opnieuw een tentoonstelling met een tiental geselecteerde werken.