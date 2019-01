Leerlingen Kroonlaan testen zelfbedachte videogame uit: “Véél leuker dan les krijgen”

Maxime Petit

24 januari 2019

14u59 0 Oostende De zesdes van basisschool Kroonlaan in Oostende hebben kennisgemaakt met hun ‘droommachine’. Zij kwamen met het idee, studenten van Howest voerden het uit en kwamen met een ‘droomgame’ op de proppen, een hedendaags computerspel.

Twee maanden geleden namen studenten van de bacheloropleiding digital arts & entertainment de klas van juf Ruby voor een halve dag over. Ze stimuleerden de leerlingen om hun eigen droommachine te bedenke. Jari Van Hauwaert, student bij HoWest, is tevreden met het eindresultaat. “We hebben gekozen voor een mooi evenwicht tussen een avontuurlijk parcours en een puzzelgame. De spelers moeten in het eerste level valkuilen ontwijken en een niveau hoger komen de puzzels aan bod. Hoewel je toch een beetje moet nadenken, is het geen educatief spel. Puuur plezier is het uitgangspunt. Ook de figuranten in het spel zijn ontworpen op basis van de ideeën van de kinderen. Vraag me niet waarom, maar de jongens wilden per se dat we een patat in het spel staken. We hebben dan maar een ventje geïntegreerd in de vorm van een aardappel.”

Maar wat vinden de leerlingen zelf? Zij mochten het spel donderdagmorgen tijdens de schooluren uittesten in Howest. Shenaya Vanbillemont (12) uit Oostende reageert laaiend enthousiast. “Het is echt de max”, zegt ze met een brede lach. “Maar wel niet zo makkelijk. We zullen het spel thuis kunnen downloaden en ik ben zeker van plan om er nog uren aan te spenderen.”