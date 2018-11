Leerlingen kaarten 'plastic soep' aan 10 november 2018

02u23 1

De leerlingen van de tweede graad STW van Sint Jozefsinstituut, Petrus & Paulus Centrum hebben de afgelopen twee maanden gewerkt aan het project Plastic Soup, verwijzend naar de gigantische hoeveelheid plastic die in de zeeën ronddrijft. Ze deden opzoekwerk over dit mondiale probleem en gingen op het strand afval rapen.Daarna maakten ze kunstwerken met het gevonden afval. In 'De week van het afval' stellen de leerlingen hun kunstwerken tentoon. Daarnaast gaan ze ook in de klassen rond en geven ze uitleg over dit probleem. (LBB)