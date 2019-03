Leerlingen Ensorinstituut restylen Paulusfeesten Leen Belpaeme

13u53 0 Oostende De organisatie van de Paulusfeesten vernieuwt regelmatig de styling van het stadsfeest. Omdat ze het gevoel hadden wat vastgeroest te zijn, klopten ze aan bij de leerlingen Architecturale en Binnenhuiskunst van het Ensorinstituut op zoek naar creatieve ideeën. “We hebben enkele hele leuke ontwerpen gezien”, vertelt Joris Pollet van de Paulusfeesten.

De leerlingen zijn vertrokken van een eigen ‘moodboard’, een plaat met kleuren en beelden die de sfeer moeten vatten van de styling en de basis voor tal van creaties: feestmeubilair, gekleurde bakens op het terrein, zelfs een overdekking van de Paster Pypestraat. Ten slotte kwam alles samen in een 3D-ontwerp. De organisatie is tevreden met de input. “Het is heel tof om de creatieve ideeën van de jongeren te horen en te zien. We hebben enkele heel geslaagde ontwerpen gezien. We hebben iets meer dan tien realisaties waarmee we aan de slag kunnen de komende jaren. We zullen in de eerste plaats enkele vaste kleuren kiezen die op verschillende plaatsen zullen terugkeren en ook de afrastering aankleden. Ook de overkapping van de Paster Pypestraat is leuk gevonden, maar daarvoor moeten we eerst bekijken of dat op een veilige manier kan gebeuren”, vertelt Pollet.