Leerlingen bezoeken werf nieuw zwembad Leen Belpaeme

01 februari 2019

De leerlingen van het zesde leerjaar van de Vermeylenschool kwamen op vrijdag op bezoek op de werf van het nieuwe zwembad in Oostende. Ze kregen er uitleg van de werfleiders, aannemers en andere betrokkenen. Ook schepen Bart Plasschaert (CD&V) kwam even op bezoek. De leerlingen bekeken er een filmpje over de bouw van het zwembad en hoe het er uiteindelijk zal uitzien. Ze mochten ook enkele vragen stellen en interviewden de betrokkenen over hun studies en diploma, over de kostprijs van het zwembad, de duurzaamheid en de afmetingen. Voor de leerlingen was het een leerrijke ervaring om de werf in hun wijk te bezoeken. Nu moeten ze nog anderhalf jaar geduld hebben om voor het eerst te kunnen plonzen in dit nieuwe sportcomplex.