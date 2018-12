Leerling (17) probeert account leraar te hacken op zoek naar examenvragen Bart Boterman

14 december 2018

18u11 0 Oostende Het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Oostende voert een intern onderzoek nadat een 17-jarige leerling had geprobeerd om in te loggen op een Smartschool-account van een leerkracht. Wellicht was de leerling op zoek naar examenvragen.

Directeur Yannick Scheyving bevestigt het intern onderzoek. “Er is een poging ondernomen om het paswoord van de leerkracht te kraken. Maar of de leerling effectief heeft ingelogd, moet ons onderzoek nog uitwijzen. Het is te vroeg om op de feiten vooruit te lopen, maar van gestolen examens is vooralsnog geen sprake”, aldus de directeur.

Na het onderzoek zal de school aftoetsen of er sancties nodig zijn tegen de leerlingen. Van nieuwe examens opstellen of afleggen is volgens de school geen sprake. Er zal wel een pv worden opgemaakt bij de politie in het kader van inbreuken op de privacywetgeving, laat directeur Scheyving nog weten.