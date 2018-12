Leerling (13) die school deed ontruimen met dreigbrief is geschorst De jongen vond zijn inspiratie bij het voorval in het KTA in Brugge, waarbij leerlingen dreigden met een aanslag Bart Boterman

11 december 2018

14u37 0 Oostende De 13-jarige leerling die het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Oostende (OLVO) maandagnamiddag in rep en roer zette, is preventief geschorst. De jongen kwam met een briefje waarop bedreigingen ten aanzien van leerlingen en leerkrachten stonden. Hij kreeg het naar eigen zeggen van een onbekende, waarop de school werd ontruimd. Uiteindelijk bleek het een misplaatste grap te zijn en haalde hij de mosterd bij het voorval in het KTA in Brugge, waarbij leerlingen in een chatgroep een aanslag veinsden op de OKAN-klas.

Het was maandagnamiddag rond 15.30 uur toen de 13-jarige leerling uit het eerste leerjaar tijdens de les vroeg of hij naar het toilet mocht. Wanneer hij terug kwam, stapte hij naar de leerkracht met een handgeschreven briefje. Hij had het briefje zogezegd gekregen van een onbekende bij de toiletten, al kon de jongen niet zeggen of het om een leerling of buitenstaander ging. Op het briefje stonden bedreigingen ten aanzien van leerlingen en leerkrachten. Het leek wel een aangekondigde terreuraanslag.

Misplaatste grap

“Hoewel het verhaal nogal warrig in elkaar zat, konden we geen risico nemen. In samenspraak met de politie werd beslist om de lessen per direct op te schorten en de afdeling te ontruimen. De lessen zouden normaal gezien nog een half uur duren, maar de leerlingen mochten meteen naar huis vertrekken”, vertelt directeur Yannick Scheyving. De politie opende een onderzoek. Tegen de avond werd duidelijk dat er van echte dreiging nooit sprake is geweest.

“Het ging om een misplaatst grap. Toen we dinsdagmorgen samen zaten met de leerling, heeft hij alles opgebiecht. Hij was maandagmiddag naar huis gegaan om te eten en hoorde op de radio over het voorval in het KTA in Brugge. Daar heeft hij de mosterd gehaald”, aldus de directeur. Maandag was namelijk uitgelekt dat een vijftal jongeren van het KTA in Brugge een aanslag veinsden op de OKAN-klas van hun school, een klas met anderstalige nieuwkomers. De leerlingen van 17 en 18 jaar postten in een besloten chatgroep ook tal van racistische uitlatingen en deelden foto’s van zichzelf met wapens. De jongeren zijn geschorst. Volgens het parket werd het ene zinnetje over een aanslag op de klas niet concreet gemaakt of georganiseerd. Het lijkt te gaan om stoerdoenerij onder elkaar, al loopt het onderzoek wel nog.

Geschorst

Hoe dan ook vond de 13-jarige leerling van het OLVO er zijn inspiratie. “Maar zijn misplaatste grap heeft maandag voor heel wat onrust gezorgd op school en dit kunnen we niet tolereren. De jongen is preventief geschorst voor minstens tien dagen. Er volgt nog een klassenraad over het voorval en overleg met de ouders. Daarna bekijken we of er nog verdere stappen of nodig zijn zoals een verlening van de schorsing”, besluit de directeur. Het briefje en de ontruiming van het OLVO was vandaag overigens het gespreksonderwerp op school.