Leerkrachten in schooluniform tijdens ecologische dag 02 maart 2018

Het Sint-Andreasinstituut heeft een dag in het teken van milieubesparing gehouden. Om de leerlingen bewust te maken van het energieverbruik, werd de verwarming uitgezet. Om zich te wapenen tegen de koude, hoefden de leerlingen uitzonderlijk hun uniform niet te dragen, maar konden ze zich in de bontste kleuren uitdossen. In de aanloop naar deze ecologische dag was er ook een fotowedstrijd. Elke klas werd uitgedaagd om zijn beste, groenste beentje voor te zetten. Om de leerlingen te belonen voor hun inzet, draaiden de leerkrachten en opvoeders die dag de rollen om en verschenen ze in een piekfijn schooluniform.





(LBB)