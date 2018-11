Leden van Groen mogen zegje doen over bestuursakkoord 08 november 2018

02u21 1 Oostende De coalitiegesprekken in Oostende gaan nog altijd verder. Gisteren heeft de partij Groen opnieuw haar leden samengeroepen zodat ze input konden geven voor de opmaak van het bestuursakkoord.

Ook de onafhankelijken mochten er nu bij zijn. Bij de vorige vergadering, waarbij de leden beslisten om verder te spreken met de zogenaamde vernieuwingscoalitie, was dat nog niet het geval. Dat werd toen niet goed onthaald bij enkele onafhankelijken, die zich verzetten tegen een samenwerking met Groen. Ondertussen toonde kopman Wouter De Vriendt zich al positief over de eerste dagen op sociale media. "We hebben tot middernacht vergaderd over een nieuw inhoudelijk project voor Oostende. Het waren alleszins al boeiende gesprekken, in een constructieve sfeer en met de wil om die noodzakelijke positieve vernieuwing te realiseren. In het belang van onze stad moeten we die kans ernstig onderzoeken. Oostende snakt naar vernieuwing. Als dit lukt, is een stem op Groen bijzonder nuttig geweest", aldus De Vriendt. (LBB)