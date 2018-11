Leden buigen zich vandaag over inhoudelijk akkoord 20 november 2018

02u25 0 Oostende Na het inhoudelijk akkoord van zondagavond tussen de vier toekomstige coalitiepartners in Oostende, CD&V, Open Vld, Groen en N-VA is het vanavond wachten op de goedkeuring van de leden van de partijen.

Woensdag wordt er dan meer informatie verwacht over het bestuursakkoord en wie in het schepencollege zal zetelen. Bart Tommelein verduidelijkte gisteren wel nog eens dat hij in januari titelvoerend burgemeester zal worden en zijn mandaat als minister wil uitdoen tot aan de Vlaamse verkiezingen in mei. Het is nog niet duidelijk wie hem zal vervangen. Hij zal dus geen nieuwe ministerpost bekleden, maar is wel kandidaat om de West-Vlaamse lijst te trekken. Gisteravond was er overigens eerst nog een gemeenteraad met de huidige coalitie. Die verliep opvallend rustig. De zitting zelf duurde slechts vijf minuten, waarna nog 13 minuten werd gesproken over een interpellatie van Yves Miroir (Groen) over het kappen van bomen in het stadsrandbos voor een fietspad in de Grintweg. (LBB)