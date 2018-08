Le Galion gaat online ICONISCHE WINKEL LANGS VISSERSKAAI SLUIT DE DEUREN LEEN BELPAEME

21 augustus 2018

02u47 0 Oostende Le Galion verdwijnt binnenkort van de Visserskaai. Zaakvoerder Tamara Waldmann zet de winkel online verder. Le Galion verkoopt al sinds 1964 binnenhuisinrichting in scheepsstijl, in Oostende en ver daarbuiten. "Net daarom is het logisch om nu over te stappen naar een online winkel", zegt Waldmann.

De Visserskaai zag al veel typische restaurants verdwijnen, en nu sluit ook Le Galion de deuren. Tamara Waldmann nam de zaak vorig jaar over van haar vader Marc. "Heel wat winkels en privéwoningen zijn op dit moment nog steeds ingericht met meubelen en decoratie van Le Galion", vertelt Tamara. Toen haar vader vorig jaar aangaf dat hij ermee wilde stoppen, besliste Tamara om de zaak niet teloor te laten gaan. "Ik ben samen met mijn twee zussen opgegroeid met de zaak. Mijn vader kon uren over al die spullen vertellen, want het was een echte passie voor hem. Ik vond het dan ook te jammer dat de zaak zomaar zou ophouden te bestaan. Hij heeft zijn passie zeker overgedragen. Ik merk ook aan de reacties dat de klanten blij zijn dat de zaak blijft bestaan."





Twee ondernemingen

Tamara had al een zaak waarmee ze digitale strategieën uitwerkt voor bedrijven. "Ik heb nu een jaar de winkel opengehouden, maar de combinatie met mijn ander werk is te moeilijk. Het is ook behoorlijk duur om hier een pand te huren op deze locatie. Je hebt wel wat zichtbaarheid, maar uiteindelijk vinden heel wat klanten van binnen en buiten Oostende toch hun weg naar ons via de website. Het leek dan ook een logische stap om volledig online te gaan. Ik heb het voorbije jaar veel geleerd over wat klanten verwachten en kan die kennis zeker gebruiken in de toekomst. Mensen die willen, zullen de items trouwens nog altijd kunnen komen bekijken", blikt Tamara vooruit.





Verzamelaars

Le Galion biedt onder meer waardevolle scheepsantiek zoals scheepsroeren, barometers, authentieke patrijspoorten, sextanten en allerhande scheepslampen. "Daarvoor komen de klanten zelfs uit het buitenland. Ook bijvoorbeeld mensen van het lichtmuseum uit Luik komen regelmatig eens kijken of we nieuwe stukken binnen hebben. In Oostende werden onder meer Tavernierlampen gemaakt langs de Hendrik Baelskaai. Regelmatig krijgen we wel exemplaren binnen en die zijn altijd in trek bij verzamelaars." Heel wat zaken uit Le Galion werden al gebruikt door grote Oostendse festivals. "In het verleden maakte Theater Aan Zee al gebruik van een van onze antieke duikpakken voor een beeld op hun brochures, en ook in de decors van de Paulusfeesten zie je Le Galion terugkeren."





Nieuw: kledij

Tamara veranderde het afgelopen jaar al enkele zaken. "Mijn vader was ook meubelmaker, maar dat doe ik niet meer. Ik werk wel samen met een fabrikant die meubels maakt in maritieme stijl. Ik ben ook begonnen met maritieme kledij. Op termijn zal de winkel meer evolueren naar een maritieme conceptstore. We hebben immers ook heel wat spullen zoals schilderijen en canvassen met foto's."





Vanaf september gaat Le Galion volledig online.