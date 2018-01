Le Chevalier viert feest 02u32 0

Vorig jaar namen Willy Mary en zijn zoon Maxim restaurant Le Chevalier over. Om die eerste verjaardag te vieren, organiseren de nieuwe uitbaters zaterdag en zondag vanaf 18.30 uur een feestelijke avond. Er is een verjaardagsmenu van 75 euro . Aki Bollino zorgt voor muziek en elke gast krijgt een uniek 'Met kunst aan tafel'-bord mee naar huis. De zaak op de Albert I-promenade bestaat sinds 1956. Info en reservaties: 059/70.58.74 of info@lechevalier.be . (TVA)