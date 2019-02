Laureaten bekend voor de Oostende Awards Leen Belpaeme

13 februari 2019

17u56 0 Oostende De Oostende Awards worden dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. Op 11 maart is er een feestelijke avond voor economisch Oostende waarbij zeven Awards uitgereikt worden aan personen en bedrijven die Oostende afgelopen jaar in de kijker hebben geplaatst. De laureaten zijn ondertussen bekend.

“We zorgen opnieuw voor een feestelijke avond in Kursaal Oostende waarbij ondernemers en handelaars in negen categorieën bekroond worden met een award”, zegt voorzitter Veronique Misseghers. De Oostende Awards bundelen de verschillende prijzen die in het verleden tijdens afzonderlijke gelegenheden werden uitgereikt. “We willen hiermee een duidelijk signaal van samenwerking geven”, vervolgt ze. “Nieuw dit jaar is dat ook de verkiezing van Stadsfiguur wordt opgenomen in de Oostende Awards. Dit is een initiatief van Radio Oostende1 en Deze Week. Vorig jaar woonden zo’n 517 mensen de uitreiking van de Oostende Awards bij, de avond was compleet uitverkocht. “Ook nu is er bijzonder veel belangstelling voor hét economisch feest van het jaar. De capaciteit is verhoogd tot 600 aanwezigen.”

Het Comité Oostende Awards maakte woensdag de laureaten bekend in de verschillende categorieën. Er zijn ondermeer tien laureaten voor de Persoonlijkheid van het jaar. Er kan de komende weken digitaal gestemd worden op deze tien laureaten. Er wordt een top drie opgesteld en de aanwezigen in het Kursaal zullen de uiteindelijke winnaar kiezen. Ook het Bedrijf van het Jaar wordt de avond zelf gekozen. Bij de selectie van de laureaten werd er door de jury rekening gehouden met wat het bedrijf betekent voor Oostende naar tewerkstelling en uitstraling. Ook de Gouden Zandkorrel en de Stadsfiguur worden pas de avond zelf bekendgemaakt.

Een all-in ticket kost 125 euro per persoon. Info en tickets: 059/24.23.01, info@oostende-awards.be

Dit zijn de laureaten binnen de verschillende categorieën.

Beleving 2018

-Lily Oostende

-Hangtime

-Design Oostende

-Lolotte Little and More

-Fleur de Lies: Fleur de Lies - Greenlover

Meest innovatieve horecazaak 2018

-Vines Wine Bar

-Aperitivo Bar

-Cappuccino

-Markies

-Passe-Vite

Starter 2018

-Upstairs Hotel

-TifoGroup

-Storm

-Vines Wine Bar

-Aperitivo Bar

-Caffungi

Renovatie 2018

-Upstairs Hotel

-Shop Lily

-Gelukkige Haard

-Jeune Premier

-Providence by Getaway

Nieuwbouw van het Jaar

-Storm

-Garage Mercedes Vereenooghe

-Versluys Oosteroever

-Ontmoetingscentrum De Ballon

-Kinderdagverblijf Wiegelied

Bedrijf van het Jaar 2018

-Orac

-Atelier Vierkant

-Daikin Europe

-Fermette/Depuydt

-Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Persoonlijkheid van het Jaar

Dario Gjergja

Het Blauw Kruis

Ostend Beach Festival

Olivier Willems

Theater aan Zee

Peter Craeymeersch

Emma Plasschaert

The Van Jets

Hubert Rubbens

Martin Heylen