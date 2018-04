Laatste stukje Heilig Hart tegen de vlakte 'BLOK B' MAAKT PLAATS VOOR PARKEERPLAATSEN, PARK EN TUIN LEEN BELPAEME

24 april 2018

02u31 0 Oostende Het laatste gebouw van het Heilig Hartziekenhuis wordt op dit moment afgebroken. In de plaats komen een parking, park en belevingstuin voor AZ Damiaan. "We moeten voorzichtig zijn, want op bepaalde plaatsen is het gebouw amper één meter verwijderd van het nieuwe ziekenhuis", zegt directeur Patrick Lanssens.

Het voormalige H. Hartziekenhuis aan de Gouwelozestraat werd in 1977 in gebruik genomen. In 1999 volgde een fusie met het Sint-Jozefziekenhuis in de Nieuwpoortsesteenweg. Er kwamen al onmiddellijk plannen voor een nieuw ziekenhuis. In 2002 werden de eerste vergunningen afgeleverd voor fusieziekenhuis AZ Damiaan. Zes jaar later zijn dan de eerste afbraakwerken gestart, de gebouwen moesten plaatsmaken voor een nieuwbouw. De site onderging door de jaren heen al een heuse metamorfose, maar één vleugel bleef al die tijd staan als tijdelijke uitwijkblok. De diensten Psychiatrie, Palliatieve Zorgen en enkele administratieve diensten kregen hier tijdelijk onderdak. In 2016 kwam deze B-blok leeg te staan. Het gebouw werd in tussentijd binnenin al volledig gestript en nu kan de buitenstructuur in stukken gesneden worden.





Minutieus werken

"Het zijn geen gemakkelijke werken. Er gaat een uitgebreide voorbereiding aan vooraf en de aannemer moet minutieus te werk gaan, want het negen verdiepingen tellende gebouw staat op bepaalde plaatsen op amper één meter van het nieuwbouwziekenhuis", zegt Patrick Lanssens, directeur Facilitair Beheer. "De eerste voorbereidingen gebeurden in het gebouw zelf. Daarna werden stellingen opgezet op de plaatsen die het dichtst bij de nieuwbouw aanleunen. Grote elementen zoals balken, kolommen en vloerplaten worden losgemaakt en naar beneden getakeld. Ze worden eerst verbrijzeld en daarna weggevoerd. Om stof te beperken zullen de arbeiders tijdens de werken water sproeien. Er worden ook mensen als 'vuurwacht' op de daken opgesteld."





Sloop klooster

Naast de oude vleugel zal ook het voormalige klooster aan de straatkant afgebroken worden. De laatste zusters verlieten in september 2015 het klooster. In augustus start de omgevings- en groenaanleg. Op de plaats van Blok B komt er een verkeerszone en parkeerplaatsen. Daarnaast komt er een belevingstuin en een buitenruimte voor de patiënten. Er komt ook nog een park, dat een groene verbinding zal vormen tussen de hoofdingang van het ziekenhuis en de ingangen voor de psychiatrieafdelingen. Een groot deel van de huidige kloostertuin zal in dit park geïntegreerd worden, waardoor enkele waardevolle bomen kunnen blijven staan.