Laatste stuk Schermplantenstraat wordt aangepakt Leen Belpaeme

05 maart 2019

11u40 0 Oostende Op 11 maart wordt gestart met de heraanleg van de Schermplantenstraat tussen de Distellaan en de Madeliefjeslaan.

Eerst starten de nutsmaatschappijen met hun werkzaamheden. Tijdens de werken van de nutsmaatschappijen wordt er hoofdzakelijk gewerkt in de trottoirs. De rijweg wordt niet opgebroken, tenzij plaatselijk en tijdelijk om een doorsteek te maken. Om het werfverkeer vlot de straat te laten in- en uitrijden, wordt tijdens de werkdagen geen doorgaand verkeer toegelaten. Mogelijks zullen garages enkele dagen niet bereikbaar zijn. Na de werkuren is plaatselijk verkeer evenwel steeds toegelaten. Na de vernieuwing van de hoofdkabels worden de sleuven en werfputten hersteld in mager beton in afwachting van de wegenwerken. Begin april 2019 starten dan de rioleringswerkzaamheden. Naast de aanleg van een regenwater- en vuilwaterriolering wordt ook de rijweg, de parkeerstroken en de trottoirs vernieuwd. De rijweg zou afgewerkt moeten zijn tegen 13 juli. De trottoirs zullen afgewerkt worden na het bouwverlof, vanaf 5 augustus.