Laatste groet aan Willy Labens 06 februari 2018

02u40 0

Ereschepen Willy Labens, die afgelopen weekend op 75-jarige leeftijd overleed, wordt donderdag in intieme kring begraven. Toch kunnen sympathisanten vandaag en morgen een laatste groet brengen aan de gewezen politicus in rouwcentrum Middenkust, in de Stuiverstraat 470. Er is ook een rouwregister voorzien. Labens was 27 jaar actief in de Oostendse politiek, van 1985 tot 2012. Hij was OCMW-raadslid, fractieleider in de gemeenteraad, schepen en beëindigde zijn politieke carrière als gemeenteraadslid. Aanvankelijk kwam Labens op namens CD&V, in 2003 stapte hij over naar Sp.a. "Ik heb altijd geprobeerd tussen de bevolking te staan. Mijn slogan was niet voor niets 'Bezorgd om mensen, daaraan kent men mensen'", liet hij optekenen. Zoon Karel trad in vaders voetsporen en werd in 2012 raadslid. "Als kind gingen we met papa mee op campagne: flyers uitdelen en borden plaatsen. Hij was graag gezien en had veel sympathisanten", treurt Karel. (TVA)