Laat je lichaam scannen tijdens 3D World Magic & Fun 05 juni 2018

02u58 0 Oostende De expo 3D World Magic & Fun komt deze zomer terug naar het Kursaal met een volledig nieuw programma. Zo kan je een heuse 360 graden bodyscan van je lichaam laten maken of een selfie nemen voor de Taj Mahal.

Er zullen opnieuw heel wat geschilderde decors zijn in verschillende thema's, zoals de wereldattracties. Je kan op de foto met de Taj Mahal in India of de toren van Pisa in Italië. "Het blijft een doe-expo waarbij de beleving voorop staat. We hebben dit jaar ook het aantal 3D-toepassingen verdubbeld. De bezoeker zal onder meer een videoboodschap kunnen sturen naar vrienden of familie vanop bekende plaatsen in de wereld, maar je kan ook een mix van leuke 3D-films bekijken en een heuse 360 graden bodyscan van je lichaam laten maken. We hebben ook nog een 3D-animatie met bewegende skeletten. Zelfs de gang wordt voorzien van een animatie gebaseerd op sluitertijd en graffiti." Er komen ook nog enkele 'specials'. "Theo Grobben, een zandspecialist uit Lommel, zal een 3D-zandtapijt maken. Belgische decorbouwers die regelmatig voor Lucas Films werken, maakten voor ons de poort van Jurassic World", vertelt Mortier. Er wordt vanaf dit jaar ook gewerkt met thema's. Zo zijn er weekends gebaseerd op horror en monsters, maar ook op superhelden en prinsessen. De expo loopt van 7 juli tot 2 september. Oostendenaars krijgen 5 euro korting. (LBB)