Kwieke Octavie viert 101ste verjaardag

Octavie De Turck mocht maar liefst 101 kaarsjes uitblazen. De nog altijd kwieke dame werd geboren tijdens de strenge winter van 1917, toen er hongersnood heerste. Later verhuisde ze naar het Brusselse en leerde ze haar man Maurice Van Lens kennen. Het koppel huwde in 1940, vlak voordat Maurice naar het oorlogsfront moest. "Hij wou nog snel trouwen, zodat ik een weduwenpensioen zou krijgen mocht hij sneuvelen. Maar gelukkig keerde Maurice levend en wel terug thuis", lacht Octavie. In 1992 overleed Maurice, maar Octavie bleef alleen wonen. Sinds twee jaar woont ze in bij dochter Monique. Octavie heeft twee kleinkinderen, drie achterkleinkinderen en twee achterachterkleinkinderen. "Ik ben altijd positief en heb altijd goed gegeten en gedronken. Twee jaar geleden leerde ik voor het eerst bier drinken. Ik lust ze allemaal", verklapt ze haar geheim van een lang leven.





