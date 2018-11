KWB zamelt speelgoed in 17 november 2018

Met de actie 'Ieder kind een sint' willen KWB en haar partners, ouders en kinderen overtuigen om speelgoed te schenken aan de sint. "We zoeken degelijk en duurzaam speelgoed. Het gaat vooral om speelgoed dat leerzaam is en uitnodigt tot actief spelen." Je kan het speelgoed binnen brengen in zaal Ter Duinen Zwitserlandstraat in Oostende op zaterdag 1 december van 10 tot 12 uur. Hoe meer speelgoed er binnen komt, hoe meer kinderen een cadeau krijgen van Sinterklaas. Het speelgoed wordt bezorgd aan vzw de helpende hand. (LBB)