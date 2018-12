KWB en Helpende Hand bezorgen kinderen leuke Sintcadeaus Timmy Van Assche

01 december 2018

18u37

Onder het motto ‘Ieder kind een Sint’ zamelde de KWB van Mariakerke flink wat speelgoed in. Kinderen in moeilijke levensomstandigheden vormen de doelgroep.

“Iedereen heeft wel speelgoed liggen dat nog in goeie staat is, maar niet meer wordt gebruikt. Vooral bij grootouders ligt er nogal wat speelgoed op zolder. Maar opvallend veel mensen kochten splinternieuw speelgoed om vervolgens aan ons te schenken. Steps, puzzels, enkele mooie teddyberen, schrijfborden en vele spelletjes: de kinderen zullen alvast heel blij zijn”, vertelt Joseph Phlypo van de KWB. Het speelgoed wordt uiteindelijk verdeeld door de vzw De Helpende Hand uit Beerst. De vereniging van Marie Jeanne Forret bestaat op haar beurt dertig jaar en verdeelt, naast speelgoed, ook kledij, schoenen, bad- en keukenlinnen. Wie nog een van deze items wil schenken, kan meer info verkrijgen via www.vzwdehelpendehand.be en 0476/33.37.80. (TVA)