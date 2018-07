Kwart meer mensen ontvangt leefloon 10 juli 2018

02u46 0 Oostende Sociaal Huis Oostende heeft een brochure uitgebracht met allerlei cijfers over 2017. Het wil daarmee aan geïnteresseerde burgers tonen waar het OCMW allemaal mee bezig is. Zo kreeg vorig jaar een kwart meer mensen een leefloon tegenover 2014.

"We krijgen 11 miljoen euro budget van de stad en dat wordt voor veel meer gebruikt dan het uitbetalen van leeflonen. Daarvoor ontvangen we zelfs een groot stuk subsidies vanuit de hogere overheid. We kregen in 2017 bijvoorbeeld 56.900 vragen aan het loket. Dat is een stijging van 70 procent tegenover 2014. We hebben momenteel 289 mensen die vrijwillig helpen, bijvoorbeeld als buddy voor nieuwkomers. We geven ook aan 298 studenten een leefloon. De helft studeert aan het middelbaar, de andere helft aan de hogeschool. We zien ook dat de meeste studenten slagen in hun studies", licht voorzitter Vanessa Vens toe. 1.465 mensen kregen ook een leefloon in 2017. Er is een stijging van 24 procent tegenover 2014. De verdeling tussen Belgen en niet-Belgen blijft evenwel gelijk. "54 procent is doorgeschoven naar werk of andere instanties en krijgt nu onder meer een invaliditeitsuitkering. 46 procent blijft langer bij het OCMW, omdat ze nog te zwak zijn. We werken daarom onder andere op sociale en arbeidsactivering." (LBB)