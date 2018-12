KVO valt in de prijzen voor prima communitywerking Timmy Van Assche

09 december 2018

14u40 0 Oostende Sportief kent KV Oostende een goed seizoen, maar ook naast het veld mag de kustploeg juichen. Voor het tweede jaar op rij krijgt de ploeg het label ‘Pro League+’.

Het ‘Pro League+’-label wordt toegekend aan profclubs die het voorbije jaar een kwaliteitsvolle communitywerking opzetten op basis van een beleidsplan. In dat plan moet aandacht zijn voor de lokale context, duurzame partnerschappen en waardevolle activiteiten. “Voor de Pro League is een sterke en geloofwaardige sociale werking bij de clubs prioritair. Clubs die zich inzetten voor een geloofwaardig lokaal sociaal beleid worden met dit label beloond”, aldus Stijn Van Bever van de Pro League. De evaluatie gebeurde door een jury op basis van de ingediende beleidsplannen en de analyse van de werkingen. Vijftien van de 24 Pro League-clubs ontvangen op basis hiervan het Pro League+ label 2018. Daarnaast krijgen ze van de Pro League ook 75.000 euro subsidies om hun communitywerking te ondersteunen. “We zetten al jaren stevig in op onze communitywerking”, onderstreept communityverantwoordelijke Diego Rosseel. “Zo zijn er projecten als ‘Back 2 School’, ‘Homeless Team’, ‘Playing for Success’ en ons ‘G-voetbalteam’. Voetbal verbindt mensen in alle lagen van de bevolking en als voetbalclub dragen wij ook een maatschappelijke functie.”