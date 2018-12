KVO trakteert fans op gratis busreis én ticket voor bekermatch Timmy Van Assche

13 december 2018

KV Oostende wil absoluut doorstoten naar de halve finale van de voetbalbeker van België. Daarom trakteert de club alle supporters op een gratis busreis en wedstrijdticket naar Eupen.

KVO droomt hardop van een nieuwe bekerstunt. In maar vorig jaar speelde de kustploeg nog de finale tegen Zulte-Waregem. Nu ruiken ze opnieuw hun kans, met een kwartfinale in en tegen Eupen. Nadeel: de match wordt gespeeld op 19 december, op een koude woensdagavond. Om toch zoveel mogelijk supporters mee te krijgen naar het oosten van het land - 240 kilometer ver - last de club nu een bus in. Gratis dan nog wel. Ook het ticket krijgen de supporters voor niks. Online reserveren is niet mogelijk. Supporters moeten hun reisje reserveren in de fanshop in de Van Tyghemlaan op vertoon van de identiteitskaart of abonnement. De bus vertrekt al om 15 uur aan de Versluys Arena. Wie op eigen houtje naar Eupen reist, kan ook gewoon het gratis ticket afhalen. Er zijn geen tickets verkrijgbaar aan de loketten in Eupen. Alle fans die meereizen krijgen ook handschoenen van sponsor Maes Pils. Alle info: www.kvo.be.

