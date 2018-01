KVO toont hart voor daklozen 02u49 0 Foto Timmy Van Assche

KV Oostende zamelde 2.470 euro in ten voordele van de Belgian Homeless Cup. Dat gebeurde dankzij een veiling van wedstrijdshirts in aanloop naar de wedstrijd KVO - Racing Genk. Tegelijk tekende KVO's Homesless Cup-team present onder de D-tribune tijdens de match en verkochten ze glühwein en warme chocomelk met verschillende toppings. De opbrengsten hiervan zijn voor de kas van de lokale werking, de ingrediënten werden aangekocht dankzij shirtsponsor 'Meet and Wash'. Om de daklozen een extra hart onder de riem te steken, nodigde KVO 35 daklozen uit om de wedstrijd tegen Genk bij te wonen in de verwarmde VIP-tribune. Ze kregen ook een bonnetje voor hapje en drankje. De club werkte hiervoor samen met het Sociaal Huis.





(TVA)