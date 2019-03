KVO strikt nieuwe shirtsponsor voor play-offs en lanceert opvallende ticketactie Timmy Van Assche

29 maart 2019

17u00 0 Oostende KV Oostende presenteert DSM Keukens als nieuwe shirtsponsor voor Play-off 2. DSM Keukens viert zijn honderdste verjaardag en zet die speciale gebeurtenis in de verf met dit partnership. Bovendien trakteert DSM Keukens de fans elke thuiswedstrijd op honderd gratis duotickets.

Tijdens Play-off 2 pronkt DSM als sponsor op de achterzijde van de KVO-shirts, net boven de rugnummers. “We wilden iets speciaal doen voor onder honderdste verjaardag”, zegt Koen De Schepper, zaakvoerder van DSM Keukens. “We belonen de fans van KVO met honderd duotickets per wedstrijd in Play-off 2. Dit kan eenvoudig door je te registreren op onze website. Daarna kan je jouw tickets ophalen in onze toonzaal in Oostende of Roeselare. We willen ons steentje bijdragen aan de publieke opkomst in het stadion en tonen dat Play-off 2 lééft en aantrekkelijk is in Oostende.”

Ook de CEO van KV Oostende, Patrick Orlans, is in de wolken met deze verdere samenwerking. “DSM Keukens is al partner bij KVO sinds de promotie naar eerste klasse (in 2013, red.) en nu breiden we dit partnership nog verder uit. Naast de gratis tickets serveren we binnenkort nog enkele leuke verrassingen.” Zaterdag trapt KVO Play-off 2 af met een thuiswedstrijd tegen Eupen.