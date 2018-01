KVO schenkt te veel gerekende 'pintjesgeld' aan goede doel 30 januari 2018

Tijdens de wedstrijd van KV Oostende tegen Racing Genk werd supporters per abuis te veel aangerekend voor een pint.





De prijs zou normaal tien cent stijgen per consumptie, doordat de leveranciersprijzen waren gestegen. Het kassasoftwaresysteem rekende echter een stijging van tien procent aan: een pintje kostte plots 2,85 euro in plaats van 2,70 euro. De club bood haar verontschuldigingen aan en beloofde het teveel door te storten aan het goede doel. En KVO houdt woord. Voor aanvang van de match van afgelopen weekend tegen Lokeren werd een cheque van 1.000 euro overhandigd aan de Koninklijke Villa, het steunfonds vanuit het Belgisch Zee-Instituut voor Orthopedie. Diego Rosseel, communitymanager van KVO, overhandigde de cheque aan Alain Antierens van het fonds.





"Het steunfonds neemt initiatieven om het lot van mensen met kanker en hun omgeving te verbeteren. De cheque van KVO willen we gebruiken om nieuwe apparatuur aan te kopen die kan helpen bij het genezings- en herstelproces van zowel fysieke als psychologische problemen."





