KVO roept fans op tot eendracht

Daarbij roept ze de fans, meer bepaald de supportersgroep 031, op tot een eensgezinde ondersteuning van de kustploeg. De reden: afgelopen weekend, tijdens de match tegen Eupen, werd er door een groep Oostendse 'fans' in de C-tribune gejuicht bij een goal van de Oostkantonners. Bijgevolg was er wat trek- en duwwerk onder de Oostendse fans die dit niet vonden kunnen. Al meer dan tien jaar verbroederen groepjes Oostendse en Eupense supporters, maar het bestuur van KVO wil dat de verdeeldheid onder de eigen fans stopt. "Het hele stadion kon zien hoe fans met elkaar bekvechten en hoe er in vak C2 tweedracht heerst. Dat er vreugde was om een goal van de tegenstander raakt elke speler, medewerker en oprechte KVO-fan. Net dat C2-vak zou de motor moeten zijn van de sfeer in de Versluys Arena, in goede en minder goede tijden", leest de brief, ondertekend door voorzitter Peter Callant, directeur Patrick Orlans en kapitein Nicolas Lombaerts. "Dit is niet de supporter die we als ambitieuze familieclub voor ogen hebben. Vandaag betreuren we dat sommige fans zich vooral onderling willen profileren, in plaats van samen eendrachtig onze ploeg te steunen. Steun toch je eigen ploeg. Voor wie het niet goed meent met KVO en collega-fans zal in de toekomst geen plaats meer zijn."





Algemeen wordt de brief bij de fans positief onthaald, al vinden enkelen een brief niet het beste overlegkanaal. (TVA)





