KVO op stage vertrokken vanop internationale luchthaven Oostende Timmy Van Assche

05 januari 2019

14u40 1 Oostende KV Oostende is vanochtend vertrokken op stage naar Spanje. De hele organisatie van de stage is in handen van TUI.

Het is intussen een traditie dat voetbalploegen in januari op stage gaan naar warme oorden om er zich voor te bereiden op het vervolg van het seizoen. Van 5 tot en met 12 januari verblijft KVO in Roldan, nabij Murca in Spanje, voor haar jaarlijkse winterstage. De kustploeg doet dit jaar opnieuw beroep op TUI Sports, de in sportreizen gespecialiseerde afdeling van TUI Belgium. “Wij werken al voor de vierde keer op rij samen met KVO", vertelt Piet Demeyere van TUI. “Wij regelen voor de club niet alleen de vlucht, hotel en transfers van en naar de luchthaven, maar leggen ook de voetbalvelden vast. TUI Sports is er niet alleen voor professionele sportclubs - zo verzorgen we ook stages van verschillende wielerteams -, maar ook voor particulieren.” Denk daarbij aan fietsvakanties, maar ook deelnames aan bijvoorbeeld de marathon van New York, wielerevenementen als l’Étape du Tour of zelfs Formule 1-wedstrijden bijwonen. TUI Sports verzorgt overigens de stages van verschillende clubs in onze eerste voetbalklassen, zoals Sint-Truiden of Waasland-Beveren. Ook AA Gent vertrok vanmorgen vanuit Oostende op stage.