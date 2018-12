KVO maakt van kerstvoetbal écht kerstfeest Timmy Van Assche

25 december 2018

15u22 0 Oostende KV Oostende speelt woensdag om 14.30 uur tegen Sint-Truiden. De club wil echter ook naast het veld een echte kerstsfeer creëren.

Kerstvoetbal - je hebt voor- en tegenstanders. KV Oostende haalt echter alles uit de kast om er woensdag een leuke middag van de maken. “We toveren het plein ter hoogte van poort 2 en de Club 31 om in een gezellige kerstmarkt: vuurtjes, kerstversiering, jenever, glühwein, chocolademelk, kerstmuziek, warme wafels, ... Alles is aanwezig om ook na de match te blijven plakken in de Versluys Arena”, laat de club weten. Na afloop van de match, om 16.30 uur, start een eindejaarsparty met dj Toney in Club 31. “Het is de tijd van de eindejaarslijstjes en ook jij kan bepalen welke muziek onze dj zal draaien. Mail jouw top drie van beste songs aller tijden door naar communicatie@kvo.be en jouw songs worden zeker gespeeld.” Tussen 17.15 en 18.15 uur worden de pintjes gehalveerd in prijs. Je betaalt dan 1,40 euro in plaats van 2,80 euro.