KVO genomineerd voor 'Belgian Sponsorship Awards' 16 februari 2018

02u37 0

KV Oostende heeft een nominatie in de wacht gesleept op de jaarlijkse 'Belgian Sponsorship Awards'. KVO is genomineerd in de categorie 'Rightsholder of the year' en neemt het op tegen het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) en veldritploeg Telenet Fidea Lions. KVO dankt die nominatie omdat het "een ideale gastheer is voor sponsors die hun merk of bedrijf in de kijker willen zetten", zo stelt marketingmanager Tine De Groote. "Wij denken mee met onze partners over campagnes en hoe we binnen een bepaald budget zoveel mogelijk de doelstellingen van de partners kunnen bereiken." Zo vielen de campagnes met Elindus en Alken Maes in de smaak. De winnaar wordt bekendgemaakt in Brussel op 22 maart. (TVA)