KVO-fans smullen van Preuteleutige spaghetti 13 augustus 2018

02u35 0 Oostende Acteur en komiek Sebastien Dewaele, ook bekend van de cultgroep Preuteleute, is net voor de eerste seizoensmatch van KV Oostende tegen Moeskroen een uitdaging met de supporters aangegaan. Hij heeft zijn belofte nu ingelost.

Als de KVO-fans vijf keer 'Wieder en e wèreldploegsje' zongen, zou Dewaele trakteren op lekkere spaghetti. En de acteur hield woord. Al twee uur voor de aftrap van KVO - Racing Genk was Dewaele dampende pasta en saus aan het serveren. "In amper een uur tijd waren 400 porties de deur uit", lachte Dewaele. "Ik vond het leuk om hier tussen de supporters te staan." Na de match zakte Dewaele nog naar de Paulusfeesten af voor een ludiek interview met poppentheater Kallemoeie. De fans aten alvast hun buikje rond. "Wij kwamen speciaal vroeger naar het stadion", vertellen fans Gregory Verhelst, Thomas Vergeuren en Mart Vanhunsbergh. "Dit is een tof initiatief dat sfeer in de keet brengt. Meer van dat!" Dj Greg Dela zorgde voor een dj-set en de Oostendse folkrockband Klein Komitee stelde zijn nieuwe KVO-fansong voor met de catchy tekst 'd'r is mor èèn an de zèè, op uus nivo, 't is KVO'. Nog waren de randacitiviteiten niet afgelopen, want ook de nieuwe Obi's Pub van ex-speler Tony Obi in het businessgebouw ging officieel open. Dit alles bracht helaas geen geluk: KVO verloor met 0-2 van Genk. (TVA)