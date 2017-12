KVO-fans ongerust: onzekerheid knaagt COUCKE SPREEKT SPELERS VLAK NA PERSVOORSTELLING ANDERLECHT TIMMY VAN ASSCHE

02u28 0 FotoVan Eeno/PN Marc Coucke sprak gisteren om 17 uur de KVO-spelers toe in het Lokerse hotel waar de ploeg op afzondering was. Het was een geanimeerde speech. De KVO-voorzitter had op dat moment amper anderhalf uur eerder zijn nieuw project in Anderlecht aan de pers voorgesteld. Oostende Nu KVO-voorzitter Marc Coucke op zoek gaat naar een overnemer voor de club, worden de fans steeds ongeruster. Wat brengt de toekomst? De onzekerheid knaagt. Sommigen zijn negatief ('de club openlijk in de etalage zetten? shame on you'), anderen positief ('we mogen Coucke nog steeds dankbaar zijn').

"Pas vanaf 1 maart word ik de nieuwe voorzitter van Anderlecht. De komende twee maanden blijf ik voorzitter van KV Oostende", sprak Marc Coucke tijdens de druk bijgewoonde persconferentie op Anderlecht. "We willen KVO in goeie handen doorgeven. Dat kan een combinatie van investeerders zijn. Geïnteresseerden mogen altijd met ons contact opnemen." Vooral dat laatste lijkt te betekenen dat Coucke zijn 'weireldploegsje' publiekelijk in de etalage zet. Supporters denken er alvast het hunne van. "De club openlijk te koop zetten? Shame on you", is een van de vele gelijkaardige reacties op Facebook. Anderen blijven positief ingesteld. "Sportief-economisch zat de club bijna aan haar limiet. We mogen Coucke dankbaar blijven. Alleen, de manier waarop alles loopt...", zegt een andere fan.





Tienjarenplan

Bij de meeste fans knaagt de onzekerheid. "Ik hoopte op duidelijkheid na de persconferentie, want we zijn nog aan het bekomen van de klap van woensdag", zegt Didier Janssens van de Kustboys. "Marc zal toch wel een goeie oplossing voor KVO vinden, toch? Het is spijtig dat hij stelt dat KVO na amper vier jaar al de top van de ambitie heeft bereikt, terwijl hij een tienjarenplan had uitgestippeld." Nick Buffel van Kustboys Nr. 9 twijfelt. "Het is kort door de bocht van Coucke om plots te zeggen dat het plafond van KVO al bereikt is. We spelen één bekerfinale en twee Europese matchen. Was dat het dan? We zullen moeten blijven afwachten wat de toekomst brengt."





Opportuniteiten

Net zoals de supporters stellen ook de ruim twintig vaste KVO-medewerkers zich vragen over de toekomst. "Ik heb vanmiddag iedereen toegesproken en gerustgesteld: voor de medewerkers noch voor de fans zal er iets veranderen", zegt algemeen directeur Patrick Orlans. "Uiteraard zit iedereen met vragen. Dat heb je in elk bedrijf dat een nieuwe baas krijgt. Ik blijf de baas en samen met de medewerkers bouwen we aan een nieuwe, mooie toekomst. Natuurlijk ligt er een plan voor de club op tafel, maar voor je dat plan kan uitvoeren, heb je geld nodig. Iedereen weet dat Coucke KVO wel moet verkopen, want hij mag geen twee clubs bezitten. We willen gewoon spreken met verschillende mensen die met een nieuwe visie misschien opportuniteiten kunnen aanbrengen."





Burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a)is berustend. "Het is te begrijpen dat Coucke nu geen concreet toekomstplan kan meegeven: niemand kan in enkele dagen pakweg tien of twintig miljoen euro op tafel leggen om KVO over te nemen. Je kan niet zomaar alle regels opzij schuiven. We moeten allemaal afwachten."